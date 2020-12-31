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На Донбассе взрывом ранило мужчину - ОБСЕ

Киев • УНН

 • 11442 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера, 30 декабря, в Донецкой области мужчина получил ранение в результате взрыва, когда находился в тракторе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ежедневный отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

На Донбассе взрывом ранило мужчину - ОБСЕ

"Миссия зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 299 таких нарушений. В Луганской области СММ зафиксировала 37 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 2 таких нарушения. Мужчина получил ранение в результате взрыва вблизи Каменки Донецкой области, когда находился в тракторе", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 30 декабря, боевики пять раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Несмотря на это, во время утренней сводки в штабе ООС сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщалось ранее в УНН, недавно Украина направила ноту миссии ОБСЕ из-за обстрела тракториста возле Авдеевки.

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