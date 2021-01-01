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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ООС: в новогоднюю ночь боевики 6 раз нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 13670 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь боевики нарушили 6 раз режим прекращения огня на Донбассе вблизи Авдеевки, Водяного, Золотого-4 и Новолуганского. Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует УНН.

ООС: в новогоднюю ночь боевики 6 раз нарушили "режим тишины"

"С начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Так..., недалеко от населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - добавили в ООС.

Указывается, что за прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как сообщалось ранее в УНН, на Донбассе взрывом ранило мужчину.

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