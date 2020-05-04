ООС: з початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. З початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції в тому числі із забороненої зброї. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Від початку поточної доби станом на 12:30 сьогодні, 4 травня російсько-окупаційні війська порушили режим чотири рази, у тому числі із застосуванням забороненої зброї”, — зазначив він.
Зазначається, що о пів на шосту ранку в районі Кримського ворог випустив в бік наших опорних пунктів 5 мін 120-го калібру та двічі вистрілив зі станкового гранатомета. У відповідь українські військовослужбовці вдарили по противнику з чергових засобів. Ворожий вогонь вдалося вчасно придушити.
За даними Міноборони, вдруге від початку доби окупанти застосували зброю біля Верхньоторецького, де використали міномет 82-го калібру з витратою чотири боєприпаси та вели вогонь зі станкових і автоматичних гранатометів.
Також зранку фіксувалися порушення противником режиму припинення вогню поблизу Новотроїцького та Авдіївки. Там російсько-окупаційні війська застосовували гранатомети різних типів, на що також отримали адекватну відповідь з боку підрозділів Збройних Сил України.
“Станом на зараз ситуація стабільна та контрольована українськими військами. Об’єднані сили продовжують виконувати бойові завдання, перебуваючи у повній бойовій готовності. За наявною інформацією, з початку цієї доби бойових втрат у лавах наших військ немає, втрати противника уточняються”, — додав Мотузянник.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.