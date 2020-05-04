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ООС: с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

Киев • УНН

 • 10318 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. С начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции в том числе с запрещенного оружия. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык, передает УНН.

ООС: с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

“С начала текущих суток по состоянию на 12:30 сегодня, 4 мая российско-оккупационные войска нарушили режим четыре раза, в том числе с применением запрещенного оружия”, — отметил он.

Отмечается, что в половине шестого утра в районе Крымского враг выпустил в сторону наших опорных пунктов 5 мин 120-го калибра и дважды выстрелил из станкового гранатомета. В ответ украинские военнослужащие ударили по противнику из дежурных средств. Вражеский огонь удалось вовремя подавить.

По данным Минобороны, во второй раз с начала суток оккупанты применили оружие у Верхнеторецкого, где использовали миномет 82-го калибра с расходом четыре боеприпасы и вели огонь из станковых и автоматических гранатометов.

Также утром фиксировались нарушения противником режима прекращения огня вблизи Новотроицкого и Авдеевки. Там российско-оккупационные войска применяли гранатометы различных типов, на что также получили адекватный ответ со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины.

“По состоянию на сейчас ситуация стабильная и контролируемая украинскими войсками. Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи, находясь в полной боевой готовности. По имеющейся информации, с начала этих суток боевых потерь в рядах наших войск нет, потери противника уточняются”, — добавил Мотузянник.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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