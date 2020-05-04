ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог обстріляв наших військових:
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- З ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції біля Широкиного.
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- По околицях Богданівки загарбники двічі вели вогонь — з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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- Неподалік Авдіївки, Кам’янки та Пищевика російські збройні формування застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
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- Біля Старогнатівки ворог двічі застосовував стрілецьку зброю.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по захисниках Оріхового збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.
“Утримуючи оборону наші військовослужбовці діяли рішуче — давали ворожим підрозділам гідну відсіч та жорстко припиняли злочинні дії окупаційних військ”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення та троє — бойові травмування.
“За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили”, — додається у повідомленні.
“Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання „Північ“. По оборонцях Кримського російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів. У відповідь підрозділи Об’єднаних сил оперативно застосовували чергові вогневі засоби”, — повідомили військові.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, на передову в зону ООС передали засоби медзахисту від COVID-19.