ООС: боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг обстрелял наших военных:
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- Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреливал наши позиции у Широкино.
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- По окрестностям Богдановки захватчики дважды вели огонь — из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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- Неподалеку Авдеевки, Каменки и Пищевика российские вооруженные формирования применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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- У Старогнатовки враг дважды применял стрелковое оружие.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” по защитниках Орехово вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.
“Удерживая оборону наши военнослужащие действовали решительно — давали враждебным подразделениям достойный отпор и жестко пресекали преступные действия оккупационных войск”, — сообщили в штабе.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое — боевые травмы.
“По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили”, — добавляется в сообщении.
“С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наших защитников, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки „Север“. По защитникам Крымского российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. В ответ подразделения Объединенных сил оперативно применяли дежурные огневые средства”, — сообщили военные.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, на передовую в зону ООС передали средства медзахисту от COVID-19.