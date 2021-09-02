ООС: поточної доби бойовики поранили українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Про це УНН повідомили у штабі ООС.
Деталі
У напрямку Золотого-4 російські найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів. Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.
Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі Причепилівки та Невельського противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку селища Піски ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Біля Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний.
Реакція української сторони
У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
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Поточна доба
Станом на 7 годину ранку, 2 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я — задовільний. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Доповнення
Військовий конфлікт та російська агресія на сході України забрали життя 15 тисяч українців.
Сполучені Штати разом з Україною й будуть продовжувати працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію. Підтримка США суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною, йдеться у тексті заяви про стратегічне партнерство США та України.