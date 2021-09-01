На Донбасі ми втратили 15 тисяч людей – Зеленський

Цитата

“Прийміть пане президенте співчуття від мене і всіх українців через загибель ваших військових, американських героїв, в Афганістані. Ми цей біль точно розуміємо, тому що у нас вже восьмий рік поспіль йде війна на сході нашої країни на Донбасі, і ми втратили кращих 15 тисяч людей”, — сказав Зеленський.

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Зі слів Глави держави, сьогодні у його порядку денному багато важливих питань для України, найголовніший напрямок і пріоритет — це безпекові питання.

“Безпека на Донбасі, безпека на тимчасово окупованому РФ півострові Крим, безпека на Чорному морі, Чорноморському та Азовському узбережжях”, — додав він.

Додамо

За офіційними даними, що лунали в інформаційному просторі останні кілька років, збройний конфлікт на Донбасі привів до загибелі близько 14 тис. людей.

Раніше

У Білому Домі стартувала довгоочікувана зустріч Байдена і Зеленського.

Перед зустріччю Глава держави заявив, що передав команді Байдена список полонених і зниклих безвісти українців.