На Донбасі ми втратили 15 тисяч людей – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Військовий конфлікт та російська агресія на сході України забрали життя 15 тисяч українців. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джозефом Байденом, передає кореспондент УНН.
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“Прийміть пане президенте співчуття від мене і всіх українців через загибель ваших військових, американських героїв, в Афганістані. Ми цей біль точно розуміємо, тому що у нас вже восьмий рік поспіль йде війна на сході нашої країни на Донбасі, і ми втратили кращих 15 тисяч людей”, — сказав Зеленський.
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Зі слів Глави держави, сьогодні у його порядку денному багато важливих питань для України, найголовніший напрямок і пріоритет — це безпекові питання.
“Безпека на Донбасі, безпека на тимчасово окупованому РФ півострові Крим, безпека на Чорному морі, Чорноморському та Азовському узбережжях”, — додав він.
Додамо
За офіційними даними, що лунали в інформаційному просторі останні кілька років, збройний конфлікт на Донбасі привів до загибелі близько 14 тис. людей.
Раніше
У Білому Домі стартувала довгоочікувана зустріч Байдена і Зеленського.
Перед зустріччю Глава держави заявив, що передав команді Байдена список полонених і зниклих безвісти українців.