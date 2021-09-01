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Актуальное
На Донбассе мы потеряли 15 тысяч человек - Зеленский

На Донбассе мы потеряли 15 тысяч человек - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 19762 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Военный конфликт и российская агрессия на востоке Украины унесли жизни 15 тысяч украинских. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи со своим американским коллегой Джозефом Байденом, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Примите господин президент соболезнования от меня и всех украинцев из-за гибели ваших военных, американских героев в Афганистане. Мы эту боль точно понимаем, потому что у нас уже восьмой год подряд идет война на востоке нашей страны на Донбассе, и мы потеряли лучших 15 тысяч человек", - сказал Зеленский.

Детали

По словам Главы государства, сегодня в его повестке дня много важных вопросов для Украины, главный направление и приоритет - это вопросы безопасности.

"Безопасность на Донбассе, безопасность на временно оккупированной РФ полуострове Крым, безопасность на Черном море, Черноморском и Азовском побережьях", - добавил он.

Добавим

По официальным данным, которые звучали в информационном пространстве последние несколько лет, вооруженный конфликт на Донбассе привел к гибели около 14 тыс. человек.

Ранее

В Белом Доме стартовала долгожданная встреча Байдена и Зеленского.

Перед встречей Глава государства заявил, что передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинцев.

Украинские Национальные Новости

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