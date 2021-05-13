Кулеба заявив, що жертвами конфлікту на Донбасі стали близько 14 тис. людей

Цитата

“На даний момент на Донбасі загинули приблизно 14 тис. осіб. Це число включає військовослужбовців (ЗС України) і жертви серед цивільного населення. Ми регулярно уточнюємо ці дані”, — сказав Кулеба.

Він додав, що Україна доб’ється членства в НАТО. Підтримка вступу країни в блок і в Євросоюз серед українців зростає, зазначив міністр.

“Найбільше зростання підтримки вступу (України в НАТО і ЄС) був відзначений в 2014 році, коли нас атакувала Росія. Згідно з останніми даними, я не хочу говорити, що це точні дані, але більше 50% (українців) підтримують (плани) вступу в Євросоюз і більше 40% в НАТО. Поступово, але динамічно (підтримка реалізації планів вступу в НАТО і ЄС зростає), так як люди пов’язують своє майбутнє з Європою та євроатлантичною простором”, — стверджує Кулеба.

Доповнення

Раніше стало відомо, що станом на 12 травня чисельність незаконних збройних формувань на Донбасі складає близько 28 тисяч осіб.