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Кулеба заявив, що жертвами конфлікту на Донбасі стали близько 14 тис. людей

Київ • УНН

 • 24359 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Збройний конфлікт на Донбасі привів до загибелі близько 14 тис. людей. Про це в Братиславі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, перебуваючи там з робочим візитом. Запис виступу був викладений на сайті словацького МЗС, передає УНН.

Кулеба заявив, що жертвами конфлікту на Донбасі стали близько 14 тис. людей

Цитата

“На даний момент на Донбасі загинули приблизно 14 тис. осіб. Це число включає військовослужбовців (ЗС України) і жертви серед цивільного населення. Ми регулярно уточнюємо ці дані”, — сказав Кулеба.

Він додав, що Україна доб’ється членства в НАТО. Підтримка вступу країни в блок і в Євросоюз серед українців зростає, зазначив міністр.

“Найбільше зростання підтримки вступу (України в НАТО і ЄС) був відзначений в 2014 році, коли нас атакувала Росія. Згідно з останніми даними, я не хочу говорити, що це точні дані, але більше 50% (українців) підтримують (плани) вступу в Євросоюз і більше 40% в НАТО. Поступово, але динамічно (підтримка реалізації планів вступу в НАТО і ЄС зростає), так як люди пов’язують своє майбутнє з Європою та євроатлантичною простором”, — стверджує Кулеба.

Доповнення

Раніше стало відомо, що станом на 12 травня чисельність незаконних збройних формувань на Донбасі складає близько 28 тисяч осіб.

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