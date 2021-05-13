Кулеба заявил, что жертвами конфликта на Донбассе стали около 14 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Вооруженный конфликт на Донбассе привел к гибели около 14 тыс. человек. Об этом в Братиславе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь там с рабочим визитом. Запись выступления был выложен на сайте словацкого МИД, передает УНН.
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"На данный момент на Донбассе погибли около 14 тыс. человек. Это число включает военнослужащих (ВС Украины) и жертвы среди гражданского населения. Мы регулярно уточняем эти данные", - сказал Кулеба.
Он добавил, что Украина добьется членства в НАТО. Поддержка вступления страны в блок и в Евросоюз среди украинцев растет, отметил министр.
"Наибольший рост поддержки вступления (Украины в НАТО и ЕС) был отмечен в 2014 году, когда нас атаковала Россия. Согласно последним данным, я не хочу говорить, что это точные данные, но более 50% (украинцев) поддерживают (планы) вступления в Евросоюз и более 40% в НАТО. Постепенно, но динамично (поддержка реализации планов вступления в НАТО и ЕС растет), так как люди связывают свое будущее с Европой и евроатлантической пространством", - утверждает Кулеба.
Дополнение
Ранее стало известно, что по состоянию на 12 мая численность незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет около 28 тысяч человек.