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Кулеба заявил, что жертвами конфликта на Донбассе стали около 14 тыс. человек

Киев • УНН

 • 24359 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Вооруженный конфликт на Донбассе привел к гибели около 14 тыс. человек. Об этом в Братиславе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находясь там с рабочим визитом. Запись выступления был выложен на сайте словацкого МИД, передает УНН.

Кулеба заявил, что жертвами конфликта на Донбассе стали около 14 тыс. человек

Цитата

"На данный момент на Донбассе погибли около 14 тыс. человек. Это число включает военнослужащих (ВС Украины) и жертвы среди гражданского населения. Мы регулярно уточняем эти данные", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина добьется членства в НАТО. Поддержка вступления страны в блок и в Евросоюз среди украинцев растет, отметил министр.

"Наибольший рост поддержки вступления (Украины в НАТО и ЕС) был отмечен в 2014 году, когда нас атаковала Россия. Согласно последним данным, я не хочу говорить, что это точные данные, но более 50% (украинцев) поддерживают (планы) вступления в Евросоюз и более 40% в НАТО. Постепенно, но динамично (поддержка реализации планов вступления в НАТО и ЕС растет), так как люди связывают свое будущее с Европой и евроатлантической пространством", - утверждает Кулеба.

Дополнение

Ранее стало известно, что по состоянию на 12 мая численность незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет около 28 тысяч человек.

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