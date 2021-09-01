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На Донбасі український захисник дістав осколкове поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Донбасі в результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення сьогодні, 1 вересня. Про це повідомили в ОТУ “Схід”, пише УНН.

Деталі

Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

Вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо

На Донбасі від початку цієї доби, 1 вересня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

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