ООС: зафіксували чотири ворожі обстріли та проліт БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На Донбасі від початку цієї доби, 1 вересня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Операцію об'єднаних сил в Facebook.
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"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку цієї доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У напрямку Золотого-4 російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.
Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"На обстріли російсько-окупаційні військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - уточнили в пресцентрі ООС.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 4 гектари території та передали на знищення 194 вибухонебезпечні предмети.
Додамо
Протягом минулої доби, 31 серпня, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойовики стріляли з кулеметів та великокаліберних кулеметів.