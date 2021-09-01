ООС: зафиксировано четыре вражеских обстрела и пролет БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На Донбассе с начала этого дня, 1 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Операцию объединенных сил в Facebook.
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"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
С начала этого периода зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Детали
В направлении Золотого-4 российские наемники обстреляли украинские позиции с противотанковых ракетных комплексов.
У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.
Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. На текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм" , - уточнили в пресс-центре ООС.
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 4 гектаров территории и передали на уничтожение 194 взрывоопасных предмета.
Добавим
За прошедшие сутки, 31 августа, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевики стреляли из пулеметов и крупнокалиберных пулеметов.