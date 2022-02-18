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ООС: на Донбасі бойовики 45 разів порушили “тишу”, 34 – із забороненої зброї

ООС: на Донбасі бойовики 45 разів порушили “тишу”, 34 – із забороненої зброї

Київ • УНН

 • 12851 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Станом на 14:00 російські бойовики 45 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Деталі

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.
  • чотири рази Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.
  • Чермалик – з автоматичних станкових гранатометів.
  • двічі Піщане - з мінометів калібру 120 мм.
  • Південне - з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове – з мінометів калібру 82 мм.
  • Невельське – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм.
  • сім разів Луганське - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм., великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-2, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.
  • три рази Нью Йорк - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
  • Нижньотепле та Миронівський – зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
  • три рази Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Попасну - з мінометів калібру 120 мм.
  • Красногорівку - з мінометів калібру 120 мм, 82 мм.
  • Артема - з мінометів калібру 120 мм., протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів.
  • Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • двічі Новогриворівку - з мінометів калібру 120 мм. та 82 мм., станкових протитанкових гранатометів.
  • двічі Новоолександрівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

“Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, - додали у відомстві.

Додамо

В ООС прокоментували звинувачення бойовиків щодо обстрілів населених пунктів на Донбасі, які відбулися 17 лютого. Українська армія неухильно дотримується Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.

Контекст

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.

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