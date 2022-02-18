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ООС: на Донбассе боевики 45 раз нарушили "тишину", 34 – из запрещенного оружия

ООС: на Донбассе боевики 45 раз нарушили "тишину", 34 – из запрещенного оружия

Киев • УНН

 • 12850 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. По состоянию на 14:00 российские боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на штаб ООС.

Детали

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Болотенное, Новогнатовку и Старый Айдар - из артиллерии калибра 122 мм.
  • четырежды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
  • Чермалык - из автоматических станковых гранатометов.
  • дважды Песчаное - из минометов калибра 120 мм.
  • Южное - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
  • Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово - из минометов калибра 82 мм.
  • Невельское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • дважды Светлодарск - из минометов калибра 120 мм.
  • семь раз Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм., Крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
  • три раза Нью Йорк - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
  • Нижнетеплое и Мироновский - из станковых противотанковых гранатометов.
  • Троицкое - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • три раза Гранитное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • Попасную - из минометов калибра 120 мм.
  • Красногоровку - из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
  • Артема - из минометов калибра 120 мм., Противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
  • Марьинку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
  • дважды Новогриворовку-из минометов калибра 120 мм. И 82 мм., Станковых противотанковых гранатометов.
  • дважды Новоалександровку - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника лишь в случае угрозы жизни военнослужащих.

“Весь цинизм ситуации заключается в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в ведомстве.

Добавим

В ООС прокомментировали обвинения боевиков относительно обстрелов населенных пунктов на Донбассе, которые состоялись 17 февраля. Украинская армия неуклонно придерживается Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права.

Контекст

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в здании находилось 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и лицея в Луганской области.

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