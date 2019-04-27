ООС: бойовики здійснили 23 обстріли позицій українських військових, є поранені

ukru
22 березня, 17:51 • 84041 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 125822 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 105929 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 105702 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 94070 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 102473 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151936 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168179 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154949 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 249024 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
44 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 55208 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 35143 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 67003 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

04:43 • 19521 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 30164 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 165523 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 249025 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 211789 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 196536 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 163086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 60800 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 57087 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 72403 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 53306 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 84219 перегляди
Актуальне
ООС: бойовики здійснили 23 обстріли позицій українських військових, є поранені

ООС: бойовики здійснили 23 обстріли позицій українських військових, є поранені

Київ • УНН

 • 10557 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. 26 квітня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев’ять разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” збройні формування Російської Федерації 18 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил:

  • тричі з мінометів калібрів 120 та 82 мм, — поблизу міста Авдіївка;
  • чотири рази з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Павлопіль;
  • двічі з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Піски;
  • двічі з протитанкових ракетних комплексів — в районі населених пунктів Опитне і Мар’їнка;
  • з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Опитне;
  • чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населених пунктів Мар’їнка та Чермалик;
  • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Гнутове;
  • з великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Широкине.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОБСЄ: під Луганськом знаходиться понад півсотні танків

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник п’ять разів обстріляв позиції наших підрозділів:

  • з мінометів калібру 120 мм — в районі населеного пункту Луганське;
  • з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти — в районі населеного пункту Кримське;
  • з мінометів калібру 82 мм — в районі міста Світлоградськ;
  • з озброєння бойових машин піхоти — в районі населеного пункту Кримське;
  • зі стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил.

За даними розвідки, 26 квітня двох бойовиків було знищено, чотирьох — поранено. Також військовослужбовці Об’єднаних сил знищили вантажівку бойовиків.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї населений пункт Чермалик, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування “Схід”:

  • біля населеного пункту Новоселівка Друга— з станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу населеного пункту Широкине — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На обстріли противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,346.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.71