ООС: боевики совершили 23 обстрела позиций украинских военных, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных Минскими оглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
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- трижды из минометов калибров 120 и 82 мм, - вблизи города Авдеевка;
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- четыре раза из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;
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- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Пески;
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- дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка;
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- из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Опытное;
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- четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык;
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- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово;
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- из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений:
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- из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Луганское;
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- из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское;
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- из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлоградск;
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- из вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское;
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- из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Станица Луганская.
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Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 26 апреля двое боевиков были уничтожены, четверо - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик боевиков.
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чермалык, за что получил ранения местный житель.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно тактического группировки "Восток":
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- у населенного пункта Новоселовка Вторая- с станковых противотанковых гранатометов;
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- вблизи населенного пункта Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.