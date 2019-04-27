ООС: боевики совершили 23 обстрела позиций украинских военных, есть раненые

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105814 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109924 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112636 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113589 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141572 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115021 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140009 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144948 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130346 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

7 марта, 22:41 • 87937 просмотра
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 40674 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

8 марта, 01:45 • 100490 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

02:22 • 59396 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 108964 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 111108 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 141572 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 159805 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 171434 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 229635 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 105822 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 67262 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 90262 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 102515 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 102354 просмотра
Актуальное
ООС: боевики совершили 23 обстрела позиций украинских военных, есть раненые

ООС: боевики совершили 23 обстрела позиций украинских военных, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 10554 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных Минскими оглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

  • трижды из минометов калибров 120 и 82 мм, - вблизи города Авдеевка;
  • четыре раза из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;
  • дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Пески;
  • дважды из противотанковых ракетных комплексов - в районе населенных пунктов Опытное и Марьинка;
  • из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Опытное;
  • четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Чермалык;
  • из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Гнутово;
  • из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Широкино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ: под Луганском находится более полусотни танков

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции наших подразделений:

  • из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Луганское;
  • из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское;
  • из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлоградск;
  • из вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Крымское;
  • из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 26 апреля двое боевиков были уничтожены, четверо - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик боевиков.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чермалык, за что получил ранения местный житель.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно тактического группировки "Восток":

  • у населенного пункта Новоселовка Вторая- с станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи населенного пункта Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы