ООС: бойовики здійснили 15 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. 1 червня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (усі випадки порушень режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли українських військових: “двічі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга — з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти; біля населеного пункту Піски — з мінометів калібру 82 мм; чотири рази поблизу села Павлопіль — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі в районі населених пунктів Красногорівка, Водяне і Пищевик — зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу міста Авдіївка — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі біля населеного пункту Верхньоторецьке — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Опитне — зі стрілецької зброї”.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 1 червня двоє бойовиків — знищені, ще двох — поранено.
“Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“ противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту Гнутове. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Північ“ ворог обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Новгородське з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.