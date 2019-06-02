ООС: боевики совершили 15 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (все случаи нарушений режима тишины состоялись в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли украинских военных: “дважды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая — из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения боевых машин пехоты; у населенного пункта Пески — из минометов калибра 82 мм; четыре раза вблизи села Павлополь — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Пищевик — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи города Авдеевка — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды у населенного пункта Верхнеторецкое — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Опытное — из стрелкового оружия”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 1 июня двое боевиков — уничтожены, еще двое — ранены.

“С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактического группировки „Восток“ противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинских защитников вблизи населенного пункта Гнутово. В районе ответственности оперативно-тактического группировки „Север“ враг обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Новгородское из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре ООС.