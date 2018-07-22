ООС: бойовики здійснили 15 обстрілів позицій українських військових

У повідомленні вказано, що бойовики: “вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Причепилівки, Майорська, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки та Широкиного. Поряд із цим, противник у районах Лебединського та Талаківки застосував 82-мм міномети”.

“Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я”, — зазначили у прес-центрі.

“Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Талаківки, Водяного, Широкиного та Гнутового. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає”, — додали військові.