ООС: боевики совершили 15 обстрелов позиций украинских военных

В сообщении указано, что боевики: “вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополь, Талаковка и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковка применил 82-мм минометы”.

“Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия”, — отметили в пресс-центре.

“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет”, - добавили военные.