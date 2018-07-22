ООС: боевики совершили 15 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. 21 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза с запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В сообщении указано, что боевики: “вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополь, Талаковка и Широкино. Наряду с этим, противник в районах Лебединского и Талаковка применил 82-мм минометы”.
“Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия”, — отметили в пресс-центре.
“В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет”, - добавили военные.