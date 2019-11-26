ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. 25 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог здійснив 2 обстріли:

  • поблизу Старогнатівки — зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
  • біля Мар’їнки — зі стрілецької зброї.

6 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

  • двічі неподалік Луганського — з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • біля Троїцького — з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
  • поблизу Кримського — з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • біля Новолуганського і Зайцевого — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Минулої доби, 25 листопада, втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не було.

“На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Вчора, збройні формування Російської Федерації цинічно вели вогонь зі стрілецької зброї по населеному пункту Мар’їнка. Громадянка Юлія Т. йшла містом зі своєю маленькою півторарічною донькою. Куля пробила жінці грудну клітину та влучила у ліве плече”, — йдеться у повідомленні.

Трохи пізніше в ООС розповіли про стан жінки, що постраждала внаслідок обстрілу Мар’їнки.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

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