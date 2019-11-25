В ООС розповіли про стан жінки, що постраждала внаслідок обстрілу Мар'їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Жінка, яка сьогодні отримала поранення внаслідок обстрілу бойовиків у місті Мар’їнка, наразі знаходиться в лікарні міста Курахове, їй було надано необхідну первинну медичну допомогу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
“Близько 12:00, у місті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації по цьому населеному пункту, було поранено цивільну особу. Громадянка Юлія Т. йшла містом зі своєю маленькою півторарічною донькою. Російські окупанти здійснили кілька пострілів. Куля пробила постраждалій грудну клітину та влучила у ліве плече. Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об’єднаних сил. Зараз вона знаходиться в лікарні міста Курахове. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що ця ситуація в чергове доводить, якими “безпринципними і цинічними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу”.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що у Мар’їнці бойовики підстрелили жінку, яка гуляла з трирічною дитиною.