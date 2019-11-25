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Внаслідок обстрілу Мар'їнки постраждала жінка, яка гуляла з трирічною дитиною

Внаслідок обстрілу Мар'їнки постраждала жінка, яка гуляла з трирічною дитиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Мар’їнці бойовики підстрелили жінку, яка гуляла з трирічною дитиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу 20 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

“Сьогодні, близько 12:00, у місті Мар’їнка, в результаті обстрілу зі стрілецької зброї з боку незаконних збройних формувань, було поранено цивільну особу”, — сказано у повідомленні.

Так, громадянка пересувалась містом зі своєю трирічною дитиною. Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій в руку. Зараз жінка знаходиться в лікарні міста Курахове, стан стабільний.

“Ця ситуація ще раз доводить, якими безпринципними і аморальними є дії противника і яким хитким є умовне перемир’я”, — додають у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНН, сьогодні о 11.30 бойовики розпочали обстріл Мар’їнки зі стрілецької зброї.

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