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ООС: бойовики обстрілюють Мар'їнку

ООС: бойовики обстрілюють Мар'їнку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У понеділок, 25 листопада, об 11.30 бойовики розпочали обстріл Мар’їнки зі стрілецької зброї. Про це під час брифінгу заявив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.

"Сьогодні, 25 листопада, об 11.30 з напрямку від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька російсько-окупаційні війська розпочали обстріл по нашим захисникам Мар’їнки зі стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

За наявною інформацією, втрат серед наших оборонців немає.

Про інші обстріли наразі не повідомляється.

Нагадаємо, 24 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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