ООС: бойовики обстрілюють Мар'їнку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У понеділок, 25 листопада, об 11.30 бойовики розпочали обстріл Мар’їнки зі стрілецької зброї. Про це під час брифінгу заявив полковник Дмитро Гуцуляк з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
"Сьогодні, 25 листопада, об 11.30 з напрямку від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька російсько-окупаційні війська розпочали обстріл по нашим захисникам Мар’їнки зі стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.
За наявною інформацією, втрат серед наших оборонців немає.
Про інші обстріли наразі не повідомляється.
Нагадаємо, 24 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.