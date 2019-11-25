ООС: боевики обстреливают Марьинку

"Сегодня, 25 ноября, в 11.30 по направлению от микрорайона Трудовские оккупированного Донецка российско-оккупационные войска начали обстрел по нашим защитникам Марьинки из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, потерь среди наших защитников нет.

О других обстрелах пока не сообщается.

Напомним, 24 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.