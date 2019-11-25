ООС: боевики обстреливают Марьинку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В понедельник, 25 ноября, в 11.30 боевики начали обстрел Марьинки из стрелкового оружия. Об этом во время брифинга заявил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Сегодня, 25 ноября, в 11.30 по направлению от микрорайона Трудовские оккупированного Донецка российско-оккупационные войска начали обстрел по нашим защитникам Марьинки из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, потерь среди наших защитников нет.
О других обстрелах пока не сообщается.
Напомним, 24 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.