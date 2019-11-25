В результате обстрела Марьинки пострадала женщина, которая гуляла с трехлетним ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Марьинке боевики подстрелили женщину, которая гуляла с трехлетним ребенком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу 20 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
“Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований, были ранены гражданское лицо”, — говорится в сообщении.
Так, гражданка передвигалась по городу со своей трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в руку. Сейчас женщина находится в больнице города Курахово, состояние стабильное.
“Эта ситуация еще раз доказывает, которыми беспринципными и аморальными являются действия противника и каким шатким является условное перемирие”, — добавляют в сообщении.
Как ранее сообщал УНН, сегодня в 11.30 боевики начали обстрел Марьинки из стрелкового оружия.