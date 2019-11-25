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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42407 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108616 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100529 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107836 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118481 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147717 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148259 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В ООС рассказали о состоянии женщины, пострадавшей в результате обстрела Марьинки

В ООС рассказали о состоянии женщины, пострадавшей в результате обстрела Марьинки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Женщина, которая сегодня получила ранения в результате обстрела боевиков в городе Марьинка, сейчас находится в больнице города Курахово, ей была оказана необходимая первичная медицинская помощь. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

“Около 12:00 в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации по этому населенному пункту, было ранено гражданское лицо. Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Российские оккупанты совершили несколько выстрелов. Пуля пробила пострадавшей грудную клетку и попала в левое плечо. Необходимая первичная медицинская помощь женщине была предоставлена военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что эта ситуация в очередной раз доказывает, которыми “беспринципными и циничными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса”.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Марьинке боевики подстрелили женщину, которая гуляла с трехлетним ребенком.

Украинские Национальные Новости

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