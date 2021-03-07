ООС: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"Російсько-окупаційні війська не дивлячись на підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. Протягом поточної доби, 7 березня, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Так, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч.
Вогнева активність ворога спостерігалась неподалік населеного пункту Лебединське. Тут російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по нашим позиціям з міномета 82-го калібру та зі станкового протитанкового гранатомета.
Біля населеного пункту Опитне, збройні формування Російської Федерації та її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне, окупанти здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.
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Як наголосили в пресцентрі, бойових втрат серед українських воїнів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
6 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.