Делегація Зброєних Сил Великої Британії відвідала район проведення ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Район проведення операції Об'єднаних сил на сході України відвідала делегація Зброєних Сил Великої Британії, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"В ході візиту представники іноземної делегації ознайомилась з безпековою ситуацією на Сході України, а також оцінили ефективність підготовки особового складу Збройних Сил України в рамках операції "ORBITAL". Зокрема, іноземні представники відвідали Об’єднаний центр цивільно-військового співробітництва в місті Краматорськ", - повідомили в пресцентрі.
Деталі
Під час брифінгу заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов та представники Об’єднаного центру ЦВС ознайомили делегацію Збройних Сил Великої Британії з безпековою ситуацією на Сході.
Окрім цього, в рамках візиту, делегація ознайомилась з порядком роботи на КПВВ Майорське, після чого британці провели брифінг з представниками ОБСЄ в Краматорську.
Візит завершився зустріччю з представниками Офісу координації гуманітарних питань ООН.
Довідково
У 2015 році Уряд Великої Британії, за підтримки Палати лордів, прийняв рішення про започаткування тренувальної групи британських інструкторів (операція "ORBITAL") та направлення військового персоналу в Україну для надання допомоги з розвитку оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України.
Починаючи з березня 2015 року, за участю британських інструкторів підготовлено більше 22 500 військовослужбовців Збройних Сил України.
Доповнення
Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Європейський Союз у 2021 році розпочинає нову програму для підтримки економічного розвитку на сході України.