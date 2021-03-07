Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила район проведения ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Район проведения операции Объединенных сил на востоке Украины посетила делегация Вооруженных Сил Великобритании, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Цитата:
"В ходе визита представители иностранной делегации ознакомилась с ситуацией с безопасностью на Востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных Сил Украины в рамках операции "ORBITAL". В частности, иностранные представители посетили Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске", - сообщили в пресс-центре.
Детали
Во время брифинга заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев и представители Объединенного центра ЦВС ознакомили делегацию Вооруженных Сил Великобритании с ситуацией с безопасностью на Востоке.
Кроме этого, в рамках визита делегация ознакомилась с порядком работы на КПВВ Майорское, после чего британцы провели брифинг с представителями ОБСЕ в Краматорске.
Визит завершился встречей с представителями Офиса координации гуманитарных вопросов ООН.
Справка
В 2015 году правительство Великобритании при поддержке Палаты лордов, приняло решение о начале тренировочной группы британских инструкторов (операция "ORBITAL") и направлении военного персонала в Украину для оказания помощи по развитию оперативных и боевых возможностей Вооруженных Сил Украины.
Начиная с марта 2015 года, с участием британских инструкторов подготовлено более 22 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Дополнение
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Европейский Союз в 2021 году начинает новую программу для поддержки экономического развития на востоке Украины.