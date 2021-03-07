ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Цитата:
"Российско-оккупационные войска несмотря на подписанные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению и контроля режима прекращения огня, и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. В течение текущих суток, 7 марта, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.
Детали
Так, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Наши защитники ответным огнем дали достойный отпор.
Огневая активность врага наблюдалась недалеко от населенного пункта Лебединское. Здесь российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по нашим позициям из миномета 82-го калибра и со станкового противотанкового гранатомета.
У населенного пункта Опытное, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденное, оккупанты провели прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.
ЧИТАТЙЕ ТАКЖЕ: Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила район проведения ООС
Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
6 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.