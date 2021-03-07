ООС: бойовики 10 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Протягом минулої доби, 6 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ООС.
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Поблизу Водяного, що на Приазов’ї та населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.
Неподалік, населених пунктів Піски, Мар’їнка та Павлопіль окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.Бойових втрат серед українських воїнів немає.
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“Про всі факти порушень з боку російсько — окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами”, — запевняють у пресцентрі.
Нагадаємо
Пропуск осіб через лінію розмежування у зоні ООС здійснювався протягом тижня лише у двох КПВВ. У ДПСУ інформують, що рух на більшості гуманітарних дорожніх коридорів залишається заблокований окупантами.