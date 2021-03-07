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ООС: бойовики 10 разів порушували “режим тиші”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Протягом минулої доби, 6 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ООС.

Деталі

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї та населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

Неподалік, населених пунктів Піски, Мар’їнка та Павлопіль окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Цитата

“Про всі факти порушень з боку російсько — окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами”, — запевняють у пресцентрі.

Нагадаємо

Пропуск осіб через лінію розмежування у зоні ООС здійснювався протягом тижня лише у двох КПВВ. У ДПСУ інформують, що рух на більшості гуманітарних дорожніх коридорів залишається заблокований окупантами.

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