ООС: боевики 10 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За прошедшие сутки, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Детали
Вблизи Водяного, что на Приазовье и населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.
Неподалеку, населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь в видповидь.Бойових потерь среди украинских воинов нет.
Цитата
“О всех фактах нарушений со стороны российско — оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинам ”, - уверяют в пресс-центре.
Напомним
Пропуск лиц через линию разграничения в зоне ООС осуществлялся в течение недели только в двух КПВВ. В ГНСУ информируют, что движение на большинстве гуманитарных дорожных коридоров остается заблокирован оккупантами.