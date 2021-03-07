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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57733 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78871 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111413 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146841 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196622 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193925 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280430 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики 10 раз нарушали "режим тишины"

ООС: боевики 10 раз нарушали "режим тишины"

Киев  •  УНН

 • 19589 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. За прошедшие сутки, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

Детали

Вблизи Водяного, что на Приазовье и населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку, населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь в видповидь.Бойових потерь среди украинских воинов нет.

Цитата

“О всех фактах нарушений со стороны российско — оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинам ”, - уверяют в пресс-центре.

Напомним

Пропуск лиц через линию разграничения в зоне ООС осуществлялся в течение недели только в двух КПВВ. В ГНСУ информируют, что движение на большинстве гуманитарных дорожных коридоров остается заблокирован оккупантами.

Украинские Национальные Новости

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