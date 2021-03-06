Тиждень роботи КПВВ в ООС: повідомили, скільки осіб перетнули лінію розмежування

Деталі

За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі контрольні пункти в’їзду/виїзду відкриті для пропуску через лінію розмежування щоденно з 08.00 до 16.00. Проте, з семи відкритих КПВВ щоденний пропуск здійснюється лише в “Станиці Луганській”. Навпроти КПВВ “Новотроїцьке” окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

У КПВВ “Станиця Луганська” пасажиропотік залишався на рівні попереднього тижня. Через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідували 5 335 осіб, а на контрольовану територію – 5 159 осіб.

У КПВВ “Новотроїцьке” лінію розмежування перетнули 173 особи та 33 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини. 143 особи та 27 транспортних засобів прослідували на підконтрольну українській владі територію.

За тиждень російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 12 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Додатково

Упродовж тижня прикордонники виявили трьох громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Крім того, учора в КПВВ “Новотроїцьке” виявили особу, яку розшукували за ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Розшукуваного передали представникам територіального підрозділу Нацполіції.

Зазначають, що цього тижня уперше прослідував гуманітарний вантаж через КПВВ “Щастя”. Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців до тимчасово окупованої частини Луганщини доправлено 11 вантажівок гуманітарної допомоги. Автомобілі перевозили господарчі товари, гігієнічні набори та будівельні матеріали.

Карантинні обмеження

У контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень, пов’язаних з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Під час прямування з тимчасово окупованої території України проводиться температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою залишається перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі), дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесених розміток.

Також для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу “Вдома” або обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування необхідно мати поліс страхування.

Нагадаємо

Росія декілька місяців поспіль продовжує блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на Донбасі, незважаючи на зусилля української сторони і вмовляння ОБСЄ.



Україна наприкінці лютого надала автобуси-“човники” для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ “Золоте” та “Щастя”, водночас російська сторона знову відмовила у відкритті цих КПВВ зі свого боку.

Окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області планується прийняття “закону”, яким передбачено що перетин лінії розмежування при виїзді з ТОТ здійснюватиметься за наявності “перепустки”, оформленої “органами внутрішніх справ ДНР”.