Неделя работы КПВВ в ООС: сообщили, сколько человек пересекли линию разграничения

Детали

По решению командующего операции Объединенных сил все контрольные пункты въезда / выезда открыты для пропуска через линию разграничения ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, из семи открытых КПВВ ежедневный пропуск осуществляется только в “Станице Луганской”. Напротив КПВВ “Новотроицкое” оккупанты разблокируют движение дважды в неделю — в понедельник и пятницу.

В КПВВ “Станица Луганская” пассажиропоток оставался на уровне предыдущей недели. Из-за этого дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины последовали 5335 человек, а на контролируемую территорию — 5159 человек.

В КПВВ “Новотроицкое” линию разграничения пересекли 173 человека и 33 транспортные средства к временно оккупированной части Донбасса. 143 человека и 27 транспортных средств последовали на подконтрольную украинской власти территорию.

За неделю российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 12 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Дополнительно

В течение недели пограничники обнаружили трех граждан, которые направлялись на контролируемую территорию за частично поддельными документами. К Нацполиции направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

Кроме того, вчера в КПВВ “Новотроицкое” обнаружили человека, которого разыскивали по ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Разыскиваемого передали представителям территориального подразделения Нацполиции.

Отмечают, что на этой неделе впервые проследовал гуманитарный груз через КПВВ “Счастье”. Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в временно оккупированной части Луганщины доставлены 11 грузовиков гуманитарной помощи. Автомобили перевозили хозяйственные товары, гигиенические наборы и строительные материалы.

Карантин

В контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Во время следования с временно оккупированной территории Украины проводится температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается пребывание в КПВВ в защитной маске (респираторе), соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенных разметок.

Также для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса “Дома” или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования.

Напомним

Россия несколько месяцев подряд продолжает блокировать работу контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на Донбассе, несмотря на усилия украинской стороны и уговоры ОБСЕ.



Украина в конце февраля предоставила автобусы- “лодочки” для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ “Золотой” и “Счастье”, в то же время российская сторона вновь отказала в открытии этих КПВВ со своей стороны.

Окупацийною администрацией на временно оккупированных территориях в Донецький области планируется принятие “закона”, которым предусмотрено, что пересечение линиӥ разграничения при выезде из ТОТ будет осуществлятся при наличии “пропуска”, оформленого “органами внутренних дел ДНР”.