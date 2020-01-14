ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. З початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції. Про це під час брифінгу повідомив полковник Максим Праута з пресцентру Міністерства оборони України, передає УНН.
"Після 10-ї ранку російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку", - заявив він.
Так, зі станкових протитанкових гранатометів противник упродовж 20 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Луганського.
"А по наших позиціях, обладнаних біля Оріхового окупанти випустили 18 мін 120-го калібру та вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів", - додає він.
В останньому випадку, зважаючи на тривалість і потужність обстрілу, українські воїни були змушені придушити ворожу активність вогнем зі штатного піхотного озброєння.
За наявною інформацією, втрат внаслідок обстрілів з нашого боку немає.
Нагадаємо, 13 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.