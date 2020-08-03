ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Минулої доби було здійснено два провокативних постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. На ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.

“Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки”, — написали військовослужбовці.

“Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає”, — повідомили у штабі.

Зазначається, що від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

“Через контрольний пункт в’їзду-виїзду „Станиця Луганська“ на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1247 осіб. В зворотному напрямку — 739 осіб. З вини окупантів КПВВ „Мар’їнка“ та „Новотроїцьке“ не функціонували”, — повідомили у штабі.

Як вчора повідомляла Держприкордонслужба, бойовики сьогодні планують відновити пропуск в районі КПВВ “Новотроїцьке”.

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