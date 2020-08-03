ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 72749 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104534 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109431 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137649 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112026 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133597 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102458 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102646 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104891 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102204 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 12743 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела из стороны российско-оккупационных войск. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

“Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку от Красногоровки”, — написали военнослужащие.

“Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

“Из-за контрольный пункт въезда-выезда „Станица Луганская“ на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек. В обратном направлении — 739 человек. По вине оккупантов КПВВ „Марьинка“ и „Новотроицкое“ не функционировали”, — сообщили в штабе.

Как вчера сообщала Госпогранслужба, боевики сегодня планируют возобновить пропуск в районе КПВВ “Новотроицкое”.

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