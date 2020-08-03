ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. За прошедшие сутки было совершено два провокационных выстрела из стороны российско-оккупационных войск. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
“Сначала враг совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Южное. А уже через 15 минут совершил такую же провокацию и неподалеку от Красногоровки”, — написали военнослужащие.
“Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет”, — сообщили в штабе.
Отмечается, что с начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
“Из-за контрольный пункт въезда-выезда „Станица Луганская“ на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 1247 человек. В обратном направлении — 739 человек. По вине оккупантов КПВВ „Марьинка“ и „Новотроицкое“ не функционировали”, — сообщили в штабе.
Как вчера сообщала Госпогранслужба, боевики сегодня планируют возобновить пропуск в районе КПВВ “Новотроицкое”.