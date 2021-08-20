ООС: бойовики дев'ять разів порушили "режим тиші", вбито військового

Деталі

У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Невельского та Новозванівки окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10”, а на Донеччині — ворожого безпілотного літального апарату типу “квадрокоптер” з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів противника один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. “Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

“Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм”, — повідомили військові.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 20 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.

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