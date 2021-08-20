ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины", убит военный

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

У Крымского противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра.

Недалеко от Нью-Йорке враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Южного наемники обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10”, а в Донецкой области — враждебного беспилотного летательного аппарата типа “квадрокоптер” с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. “Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

“О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм”, — сообщили военные.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.

Напомним

В Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в разведывательно-подрывной деятельности местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР.

Украинские Национальные Новости

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