ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины", убит военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
У Крымского противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра.
Недалеко от Нью-Йорке враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Южного наемники обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10”, а в Донецкой области — враждебного беспилотного летательного аппарата типа “квадрокоптер” с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. “Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
“О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм”, — сообщили военные.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
Напомним
В Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в разведывательно-подрывной деятельности местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР.