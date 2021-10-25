ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

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В бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новоселівки Другої позиції наших воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Реакція української сторони

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, — йдеться у повідомленні.