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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

Деталі

В бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новоселівки Другої позиції наших воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Реакція української сторони

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні окупаційна влада в Донецьку послабили блокаду роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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