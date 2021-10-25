ООС: бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

Нагадаємо
Напередодні окупаційна влада в Донецьку послабили блокаду роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
В бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новоселівки Другої позиції наших воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Реакція української сторони
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.
Станом на 7 годину ранку, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Напередодні окупаційна влада в Донецьку послабили блокаду роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.