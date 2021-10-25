ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Напомним
Накануне оккупационная власть в Донецке ослабили блокаду работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 24 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В сторону Каменки враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Неподалеку Светлодарска наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Майского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
У Новоселовки Второй позиции наших воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Реакция украинской стороны
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, заставив его прекратить огневую активность.
По состоянию на 7:00 утра 25 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению ”, - говорится в сообщении.
Напомним
Накануне оккупационная власть в Донецке ослабили блокаду работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.