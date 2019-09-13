ООС: бойовики 23 рази обстріляли українські позиції, є загиблий

КИЇВ. 13 вересня. УНН. 12 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.