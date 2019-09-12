Військовослужбовець Нацгвардії загинув на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні, в районі проведення операції Об'єднаних сил, під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не сумісне з життям, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Обставини події з’ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини", - йдеться у повідомленні.
Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого, повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил.