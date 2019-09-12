Военнослужащий Нацгвардии погиб на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня, в районе проведения операции Объединенных сил, во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение несовместимое с жизнью, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части", - говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, сообщили в пресс-центре.
Напомним, с начала текущих суток боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.