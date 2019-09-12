Военнослужащий Нацгвардии погиб на Донбассе

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня, в районе проведения операции Объединенных сил, во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение несовместимое с жизнью, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.