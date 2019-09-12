Ситуація на Донбасі: зафіксовано 12 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме — мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
Нагадаємо, 11 вересня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню.