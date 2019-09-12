Ситуация на Донбассе: зафиксировано 12 вражеских обстрелов

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

Напомним, 11 сентября боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.