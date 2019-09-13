ООС: боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. 12 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды неподалеку Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
пять раз вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новогнатовки - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Верхнеторецкого - из стрелкового оружия;
неподалеку Авдеевки - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Гнутово - из стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия;
вблизи Широкино - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
в районе Зайцевого - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Майского - из минометов калибра 82 мм;
вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм;
неподалеку Майорского - из миномета калибра 82 мм.
За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новотроицкого из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Зайцев применив миномет калибра 82 мм.
Напомним, с начала проведения Операции ОС уничтожено почти 24 000 взрывоопасных предметов.